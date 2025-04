América-MG vence, pula para a sexta posição e coloca o Amazonas no Z4 da Série B

Nesta quinta-feira, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG recebeu o Amazonas na Arena Independência e venceu por 3 a 1. Os gols do triunfo foram marcados por Miquéias, Fabinho e Figueiredo, enquanto Ricardo Silva (contra) diminuiu.

Com o resultado positivo, o América-MG conquistou o segundo triunfo na competição e pulou para sexto, agora com seis pontos. Já o Amazonas entrou na zona de rebaixamento, com apenas um somado.

O América-MG retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Goiás, pela quarta rodada da Série B. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena independência. O Amazonas, por sua vez, encara o Avaí na próxima segunda-feira, também pela quarta rodada. O jogo está marcado para às 18h, na Arena da Amazônia.