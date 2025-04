Bauru derrota Vasco e segue brigando por G4 do NBB

O Bauru Basket venceu mais um confronto direto na disputa pela quarta posição da primeira fase do NBB (Novo Basquete Brasil). Nesta quinta-feira (17), o Dragão recebeu o Vasco no Panela de Pressão e venceu por 75 a 69. O resultado deixou o time bauruense na 'porta' do G4.

Cestinha da partida, o armador Dontrell Brite brilhou novamente ao registrar 23 pontos, três rebotes, quatro assistências e quatro roubos de bola. Alex Garcia, com 15 pontos e 10 assistências, e Andrezão, que fez 17 pontos e 10 rebotes, também se destacaram com duplos-duplos.

"Vitória importante, pois eram dois times brigando pelo G4 junto com o Brasília. A intensidade que colocamos no 1º quarto foi decisiva para construirmos esse resultado. Depois, tivemos dificuldades para atacar a defesa zona do Vasco, aí ficamos nesse jogo de 'toma lá, dá cá'. Mas conseguimos permanecer no controle e fechar o jogo nos minutos finais", disse Paulo Jaú, treinador do Dragão.