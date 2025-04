Ferroviária bate Atlético-GO e conquista a 1ª vitória na Série B

E, por isso, depois de tanto insistir, a Ferroviária conseguiu abrir o placar. Aos 45, o próprio meia Thiago Lopes aproveitou um lançamento longo, ficou cara a cara com o goleiro e bateu para o fundo da rede.

Na volta do segundo tempo, o Atlético-GO foi para cima em busca do empate, mas viu a Ferroviária aumentar o placar em um lance de bola parada. Aos 14, em uma cobrança de escanteio, Gustavo Medina apareceu no primeiro pau e escorou de cabeça para o gol.

A partir daí, o Atlético-GO tentou de tudo para pelo menos descontar. A melhor chance veio aos 19 minutos, quando Federico Martinez bateu cruzado, mas ninguém apareceu na área para empurrar para o gol. Por isso, os donos da casa venceram mesmo por 2 a 0.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira para a disputa da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético-GO visita o Cuiabá, no Estádio Antônio Accioly, às 19h30. Mais tarde, às 21h, a Ferroviária visita o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.

FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA 2 X 0 ATLÉTICO-GO