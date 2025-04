Cruzeiro faz boa apresentação e despacha o Bahia no Mineirão, com dois gols de Kaio Jorge

O Cruzeiro finalmente teve um bom desempenho, nesta quinta-feira e derrotou o Bahia, por 3 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte, em duelo válido pela quarta rodada do campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time mineiro chegou aos sete pontos e fica entre os seis primeiros, enquanto os baianos seguem com apenas três na zona de rebaixamento.

Concentrado em ter de justificar o alto investimento financeiro da diretoria no elenco e obter bons resultados, o Cruzeiro tomou a iniciativa do jogo desde o início, pressionando o Bahia em seu campo.

Com isso, as oportunidades começaram a surgir. Aos 11 minutos, Ronaldo errou na saída de bola e derrubou Kaio Jorge na área. O próprio Kaio Jorge cobrou para defesa de Ronaldo.