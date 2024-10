Santos firma parceria com empresa para aprimorar saúde e desempenho dos atletas

"Com o fato de que o Santos já é cliente da empresa e da repercussão muito positiva da termografia na primeira aquisição, decidimos que é importante firmar isso para o lançamento de um novo produto tecnológico de alta precisão na avaliação de força, o Dinabang", disse Thomas Miliou, CEO da Poliscan.

"Queremos mostrar um caso de sucesso de aplicação correta dos protocolos da propriocepção e treinamento da força no departamento de fisioterapia do clube com as duas tecnologias, onde o acompanhamento dos atletas pode: diminuir os índices de recorrência de lesões, diminuir o tempo de recuperação e ter um efeito preventivo para possíveis futuras lesões. A empresa enxerga um alto valor nessa parceria com Santos, um clube renomado internacionalmente", finalizou.