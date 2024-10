Resultados da NBA: Warriors e Mavs chegam à terceira vitória na temporada

Golden State Warriors e Dallas Mavericks confirmaram nesta terça-feira suas campanhas consistentes na temporada 2024/25 da NBA. As duas equipes chegaram à terceira vitória em quatro jogos.

Como visitante, o Dallas Mavericks superou um adversário direto pelas primeiras colocações da Conferência Oeste: bateu o Minnesota Timberwolves por 120 a 114. O armador Kyrie Irving marcou 35 pontos e liderou o time do Texas no resultado positivo.

Os Warriors aproveitaram a vantagem de jogar em casa para vencer o New Orleans Pelicans por 124 a 106, mesmo sem contar com o astro Stephen Curry, lesionado. Lindy Waters III foi o melhor da equipe vencedora, com 21 pontos e 8 rebotes. O brasileiro Gui Santos ficou em quadra por apenas 3 minutos no final do confronto.