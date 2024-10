Gio Queiroz celebra gol pela Seleção feminina e destaca aprendizado com Arthur Elias

Avisa lá que a Gio voltou! E voltou marcando gol... Ela crava, tá? Comemora, @GioGarbelini! ???

? Lívia Villas Boas / CBF pic.twitter.com/kG01xSwi9G

? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 29, 2024

Em sua trajetória com a Seleção, Gio Queiroz disputou 12 partidas e chegou ao terceiro gol. Ela voltou a atuar pela Amarelinha graças à convocação Arthur Elias, que vem promovendo um processo de renovação. A camisa 21 valorizou o aprendizado que teve com o treinador mesmo nesse curto período de data Fifa e destacou a confiança do grupo no trabalho do técnico.

"Aprendi muito com o Arthur, nesse pouco tempo que eu estou com ele, é para confiar sempre. Apesar de qualquer coisa, qualquer resultado, acho que é sempre confiar na bola parada, no escanteio, enfim. Acho que é isso que representa o Brasil, é o que a gente fez e vai continuar fazendo", concluiu Gio.