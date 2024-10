Com treino tático, Grêmio avança em preparação para encarar o Fluminense no Brasileirão

Na manhã desta quarta-feira, o Grêmio teve mais um de treinos de olho no confronto diante do Fluminense, válido pelo Campeonato Brasileiro. O elenco gremista realizou um trabalho tático no CT Luiz Carvalho e avançou na preparação para o embate.

Os jogadores abriram as atividades com exercícios físicos na academia do CT. Depois, os atletas partiram para o gramado e se reuniram no Campo 3 para realizar o aquecimento e uma série de circuitos de exercícios de arranque, agilidade e alongamento.

Na sequência, já no Campo 2, o técnico Renato Gaúcho dividiu o elenco em quatro equipes. Em dois pequenos quadrados, os jogadores se enfrentaram alternadamente, com o objetivo de manter a posse de bola o maior tempo possível, além de trabalhar a movimentação e toques rápidos para sair da pressão. Depois, houve uma dinâmica de ataque contra defesa, com a bola sendo trabalhada pelos setores e chegando aos atacantes pelo meio ou pelas laterais.