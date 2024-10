Corinthians tem aproveitamento positivo nas últimas sete rodadas do Brasileiro; confira

A falta de eficiência ainda é um problema para o Corinthians. Segundo a plataforma Sofascore, o time precisa de 6,1 chutes para marcar um gol na sequência analisada.

Com duas vitórias seguidas (contra Athletico-PR e Cuiabá), o Corinthians deixou a zona de rebaixamento do Brasileiro. A equipe se encontra na 15ª posição da liga, com 35 pontos, um a mais em relação ao Z4.

Agora, o foco do time passa a ser a Copa Sul-Americana. O Corinthians visita o Racing na próxima quinta-feira, pela volta da semifinal do torneio continental.