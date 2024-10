Memphis se declara sobre atuar no Corinthians após embate com Racing: 'Privilégio'

O atacante Memphis Depay se declarou ao Corinthians na tarde desta sexta-feira, horas depois do empate da equipe com o Racing, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O atleta holandês disse que é um privilégio defender o Timão e afirmou que a equipe seguirá lutando para "trazer esse clube de volta para onde ele pertence".

"Mistura de sentimentos sobre o resultado de ontem à noite. Tenho que admitir, é um privilégio jogar por esse clube e por esses torcedores! Vamos seguir lutando para trazer esse clube de volta para onde ele pertence!", escreveu Memphis na legenda de uma publicação do Instagram.

No empate por 2 a 2 com o Racing, o atacante serviu o companheiro Yuri Alberto no lance do primeiro gol anotado pelo camisa 9. Essa foi a terceira assistência de Memphis em seis jogos disputados pelo Timão.