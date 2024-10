Thuram marca no fim, Inter de Milão vence Young Boys e segue invicta na Champions

Com 13 minutos, foi a vez do Young Boys responder e quase abrir o marcador. Joel Monteiro roubou a bola de Barella no meio de campo e foi carregando. O atacante chegou perto da meia-lua e chutou para o gol, acertando a trave esquerda e assustando o goleiro Sommer.

Já aos 29 minutos, a Inter de Milão respondeu novamente e criou boa oportunidade. Dimarco tocou para Zielinksi na entrada da área. O meio-campista chegou finalizando de primeira, mas a bola passou perto da trave e foi para fora.

Com 44 minutos no relógio, a Inter de Milão desperdiçou uma grande chance. Após cruzamento vindo do lado direito, Dimarco furou e a bola sobrou no meio da área. Zielinski bateu de primeira, porém pegou muito forte e mandou por cima do travessão.

Já nos acréscimos, veio Thuram para tirar o empate insistente do placar. Dimarco cruzou rasteiro para dentro da área e Thuram se adiantou à marcação, só empurrando a bola para o fundo das redes e anotando o gol da vitória da Inter de Milão.

Benfica perde para o Feyenoord e Zagreb supera Red Bull Salzburg

A bola também rolou para outros dois jogos da terceira rodada da Liga dos Campeões nesta quarta-feira. O Benfica perdeu para o Feyenoord em casa por 3 a 1. Ueda e Milambo (2x) anotaram para o clube holandês, enquanto Akturkoglu descontou para o time português.