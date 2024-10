Bernabei diz que ficou perto de deixar o Internacional antes da chegada de Roger

O lateral-esquerdo Alexandro Bernabei revelou nesta quarta-feira que quase deixou o Internacional. Em entrevista coletiva antes do treino, o argentino revelou que não estava satisfeito com a minutagem em campo recebida pelo ex-treinador Coudet, mas com a chegada de Roger Machado tudo mudou.

"Não tenho uma resposta para isso, porque não tive a oportunidade de falar sobre isso (falta de minutagem com Coudet). Quando tive a oportunidade de jogar, eu aproveitei com o Roger. Quando cheguei ao clube queria somar minutos. No momento em que Roger chegou, eu perguntei se eu teria minha oportunidade. Ele me disse que eu iria jogar e o resto ia depender do desempenho. Isso me bastou para ficar, estive perto de sair porque fiquei vários meses sem jogar", disse.