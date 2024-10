Torcida do Corinthians reserva todos os ingressos para jogo com o Racing na Neo Quimíca Arena

O Corinthians comunicou na manhã desta terça-feira que todos os ingressos para a partida contra o Racing, da Argentina, na Neo Quimíca Arena, foram reservados. O duelo é válido pela ida das semifinais da Copa Sul-Americana e está marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília).

A abertura da venda de entradas ocorreu no último domingo, para membros Fiel Torcedor. Desta forma, a comercialização para o público geral, que começaria às 15h desta quarta-feira, já não contará com ingressos disponíveis.

No entanto, o torcedor do Corinthians ainda pode ficar de olho no site para conseguir um ingresso. Isso porque as reservas que não tiverem a confirmação de pagamento retornarão ao sistema.