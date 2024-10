Revelado pelo Santos, Neymar brinca com amigo são-paulino: "Sempre deitei nesse time aí"

Após deixar o Santos, Neymar passou por Barcelona e Paris Saint-Germain, além do Al-Hilal, clube que está hoje. O camisa 10 ficou afastado dos gramados por pouco mais de um ano devido à uma grave lesão. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do menisco do joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia.

Recuperado, Neymar voltou a atuar na última segunda-feira, quando o Al-Hilal venceu o Al-Ain por 5 a 4 pela Champions da Ásia. Inclusive, nas redes sociais, o Santos celebrou o retorno do craque.

Sonhando com o retorno do ídolo, a diretoria do Santos tem se reaproximado de Neymar e de seus familiares. Em menos de um ano, o jogador foi a três jogos do clube na Vila Belmiro.