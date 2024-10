Raphael Veiga faz 2° hat-trick pelo Palmeiras e reforça caráter decisivo em sequência final da temporada

O nome da vitória por 5 a 3 do Palmeiras, sobre o Juventude, foi o meio-campista Raphael Veiga, que saiu do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com três gols marcados. Estêvão e Richard Ríos anotaram os outros gols do duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com esse feito, Veiga reforçou seu caráter decisivo e chegou ao segundo hat-trick pelo clube, na carreira. O primeiro dele pelo clube foi em maio de 2022, na vitória por 5 a 0 sobreo Independiente Petrolero (BOL), pela fase de grupos da Libertadores.

Raphael Veiga tem seis gols marcados nos últimos cinco jogos. Ele anotou um na goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma, depois fez dois na vitória por 2 a 1 diante do Atlético-MG, e anotou três diante do Juventude. Dos últimos cinco compromissos, passou em branco no triunfo sobre o Vasco (0 a 1) e no empate com o Red Bull Bragantino (0 a 0).