Osasco São Cristóvão Saúde estreia com vitória tranquila na Superliga feminina de vôlei

O jogo

Callie só deixou a linha de saque quando o placar indicava 6 a 0 para Osasco. O início arrasador foi o prelúdio de um primeiro set tranquilo. Com uma bola rápida de Maira, a vantagem chegou a dez pontos (13-3). Após dois ataques seguidos de Callie, o placar chegou a 20-5. O set point veio com outra central. Desta vez, foi Valquíria quem pontuou: 24-15, barrando a tentativa de reação de Maringá. A vitória veio com Maira, que fez 25-15.

O Osasco voltou a comandar no segundo set, mas não de forma tão fácil como na parcial inicial. Tiffany atacou no fundo de quadra para fazer 15-8. Natália, da saída, marcou 17-11. Quando o Maringá esboçou uma reação, no 20-16, Luizomar pediu tempo. Polina, que entrou na reta final da parcial, atacou com eficiência no 21-16 e 22-17, para encaminhar a vitória, que veio com Tiffany: 25-20.

O terceiro set foi o mais equilibrado, com a equipe de Maringá conseguindo se manter próxima de Osasco no placar. Valquíria atacou pelo meio e fez 14-11. A central voltou a pontuar no 21-18. Polina, que entrou na inversão com Kenya, aproveitou o contra-ataque gerado pela defesa de Camila Brait para fazer 23-18. Luizomar ainda parou o jogo quando o placar chegou a 23-20, mas o saque definiu. Primeiro, um erro das donas da casa (24-20) e depois um ace de Natália para fechar o set em 25-20 e a partida em 3 sets a 0.