Guilherme coloca fim em jejum incômodo no Santos e alcança segunda temporada mais artilheira da carreira

Ao marcar o gol no último jogo, Guilherme chegou a marca de 11 gols na atual temporada e ultrapassou o número de gols marcados na última temporada, em que defendeu as cores do Fortaleza. No ano passado, ele balançou as redes 10 vezes em 52 partidas. Neste 2024, já são 11 em 41 jogos no Peixe.

O atacante do Alvinegro Praiano foi às redes contra o Guarani (2x) e contra o Red Bull Bragantino, ainda pelo Paulista. Depois, pela Série B, marcou seus gols diante de Paysandu (3x - uma no primeiro turno e duas no returno), Guarani, Ituano, Coritiba, Sport e, agora, Chapecoense.

A temporada mais artilheira da carreira de Guilherme, por sua vez, foi em 2019, quando esteve emprestado pelo Grêmio ao Sport. Pelo Leão do Norte naquele ano, o jogador se superou e marcou 21 gols em 49 embates, além de ter contribuído com seis assistências.