Palmeiras vende mais de 26 mil ingressos para clássico contra o São Paulo

O Palmeiras, nesta quinta-feira, que já comercializou mais de 26 mil ingressos para o clássico diante do São Paulo que acontece no domingo (11). Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, a bola rola na Arena Barueri, às 17h30 (de Brasília).

O Verdão, aliás, iniciou, às 10h, a venda das entradas para o público geral. Os bilhetes, com valores entre R$ 20 e R$ 70, estavam à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti. Os ingressos podem ser adquiridos através do site www.ingressospalmeiras.com.br.

A comercialização para os sócios Avanti foi dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. Não haverá venda de ingressos nas bilheterias da Arena Barueri.