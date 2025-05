Rubens cita "tristeza" em derrota do Atlético-MG no Chile: "Precisávamos ganhar"

Nesta quinta-feira, no Estádio Tierra de Campeones, no Chile, o Atlético-MG sofreu uma virada por 3 a 2 do Deportes Iquique, pela quarta rodada do Grupo H da Sul-Americana. Rubens, autor do primeiro gol do Galo, lamentou o resultado fora de casa, mas demonstrou confiança na classificação.

"A gente começou bem no jogo, a gente sabia que seria um jogo difícil. Infelizmente, tomamos dois gols de cabeça, o que não pode acontecer. A gente sabia que precisava ganhar, precisava dos três pontos para ficar bem na tabela. Agora a gente não sabe como vai ser. É um sentimento de tristeza, porque a gente sabia que poderia estar mais dentro de campo e sair daqui com os três pontos. Mas agora é trabalhar para conseguir as duas vitórias em casa e conseguir a classificação", disse Rubens.

Desta maneira, o Atlético-MG manteve-se, provisoriamente, na liderança do Grupo H, com cinco pontos. Porém, o vice-líder Caracas, que tem a mesma pontuação, ainda joga nesta rodada e pode ultrapassar os mineiros. No momento, o Galo está na ponta por ter saldo de gols maior (3 a 1).