Gil pede concentração ao Santos em confronto direto com o Ceará pela Série B

"Temos liberdade para jogar, temos liberdade para tentar aquilo que o professor pede na parte ofensiva e ser consistente ali na parte de trás. Vai ser um jogo muito importante e temos todas as condições de vencer diante do nosso torcedor", completou o camisa 4.

Atualmente, o Alvinegro Praiano está na liderança da competição, com 56 pontos, cinco a mais que a equipe cearense, que ocupa a quinta colocação na tabela.

Caso consigam a vitória no duelo, portanto, os comandados de Fábio Carille abrem oito pontos de diferença e ficam mais próximos do acesso para a elite do futebol.

A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 19 horas (de Brasília).