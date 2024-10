Leclerc vence GP dos EUA após largar em quarto

LAP 3/56

Hamilton into the gravel and out of the race ?

That beached Mercedes will need moving and we have a Safety Car #F1 #USGP pic.twitter.com/GunZRrSUIe

? Formula 1 (@F1) October 20, 2024





Russell (Mercedes) terminou em sexto, seguido por Sergio Pérez, da Red Bull e Hulkenberg (Haas), que fecharam em sétimo e oitavo, respectivamente. Lawson, da RB F1 Team, por sua vez, foi o nono, enquanto Franco Colapinto (Williams) terminou em décimo.