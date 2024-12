Conta cara, tanque vazio: novo golpe engana motorista ao abastecer no posto

As fraudes em postos de abastecimento são um problema persistente no Brasil, causando prejuízos bilionários ao mercado e aos consumidores. Recentes operações de fiscalização em cidades como Campinas (SP) e Cariacica (ES) revelaram esquemas sofisticados para enganar motoristas, entregando menos combustível do que o registrado nas bombas ou comercializando produtos adulterados.

Neste mês, uma operação conjunta da Polícia Civil e do Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES) levou à prisão do proprietário e de um frentista de um posto em Jardim América, em Cariacica. Foram encontrados dispositivos controlados por controle remoto em três bombas, que entregavam menos combustível do que o registrado.

Em Campinas, a Operação 'Fogo na Bomba' investigou oito postos suspeitos de práticas fraudulentas, como sonegação fiscal e danos ao meio ambiente. Embora sete estabelecimentos não apresentassem irregularidades, um posto teve as bombas lacradas por entregar 8% a menos de combustível do que o indicado