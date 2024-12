Parceiro de treino de Chimaev, Felipe Lima detalha vida na Suécia: "Me sinto em casa"

Natural de Coari, município de Amazonas, Felipe Lima começou a ter contato com as artes marciais mistas bem cedo, logo aos 12 anos de idade. Naquela época, o jovem mal sabia que, no futuro, seguiria carreira profissional no ramo e teria que percorrer quase 10 mil quilômetros para chegar até o seu novo lar em Solna, na Suécia. Residente do país europeu há seis anos, 'Jungle Boy' se tornou parceiro de treinos de Khamzat Chimaev na equipe 'All Stars'. Em entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight, o peso-pena (66 kg) detalhou como é a vida e rotina de um imigrante na região.

A migração para a Suécia também ajudou a alavancar a carreira internacional de Felipe. Em uma grande equipe, o brasileiro de apenas 26 anos recebeu uma chance de ouro em junho deste ano. Com apenas cinco dias de antecedência, lhe foi oferecida uma oportunidade de estrear no UFC, no card sediado na Arábia Saudita. Sem pensar duas vezes, Lima abraçou o desafio e colheu os frutos, derrotando Muhammad Naimov por finalização no terceiro round, e embolsando o bônus de 'Performance da Noite'.

"Sou de Coari, nasci lá. Comecei a treinar MMA em Coari quando tinha 12 anos. Aí quando completei 13, minha família se mudou para Manaus. Comecei minha carreira em Manaus, tive minhas primeiras lutas profissionais lá. E quando tinha sete lutas profissionais, decidi sair do Brasil, estava tentando ir para os EUA, mas infelizmente não consegui o visto. Hoje eu digo que felizmente eu não consegui o visto, se não não teria ido para a Suécia. Fui para a Suécia através de um amigo, conheci o time lá e até hoje estou morando lá, sou residente na Suécia, é onde é minha casa. Falo inglês e uns 70% de sueco já. Me comunico em sueco também", explicou Felipe.