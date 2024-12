Técnico do Corinthians feminino admite saídas e fala sobre missão de suceder Arthur Elias

O treinador do time feminino do Corinthians, Lucas Piccinato, foi um dos premiados da 55ª edição do Bola de Prata, entregue pela ESPN. Eleito melhor técnico do Brasileirão, ele falou sobre a possibilidade de perder atletas para 2025.

Piccinato não esconde que o elenco das Brabas devem sofrer baixas. Uma delas já foi confirmada: Millene, que já deu adeus ao Timão nas redes sociais e, segundo apuração da Gazeta Esportiva, deve acertar com a Ferroviária.

Ela, todavia, pode não ser a única a deixar o Timão. Yasmin, recentemente, também disse que não deve ficar. Já Gabi Portilho, Ju Ferreira e Jheniffer têm contrato apenas até o final do ano e seguem com futuro incerto. O treinador não revelou nomes, mas confirmou que saídas devem acontecer e garantiu que o time se manterá "competitivo".