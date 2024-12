Enquete: torcedores elegem Ferreirinha como melhor contratação do São Paulo em 2024

Ferreirinha foi eleito nesta terça-feira, em enquete promovida pela Gazeta Esportiva, o reforço do São Paulo que teve o melhor desempenho em 2024. O atacante foi o mais votado pelos torcedores são-paulinos.

De acordo com a votação, Ferreirinha recebeu 41,03% dos votos, bem à frente de Luiz Gustavo, segundo mais votado, com 28,21%. O atacante André Silva, com 11,54%, fecham o top-3. Erick, Bobadilla, Marcos Antônio, Sabino, Santiago Longo, Ruan Tressoldi e Jamal Lewis foram os outros nomes.

