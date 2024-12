Poatan de olho! Ex-campeão enfrenta promessa dos meio-pesados no UFC em março

Na última terça-feira (10), o Ultimate anunciou, através de suas redes sociais, uma luta de extrema importância para os meio-pesados (93 kg), divisão liderada por Alex Pereira. No UFC Londres, evento programado para acontecer no dia 22 de março, Jan Blachowicz, ex-campeão da categoria e rival do brasileiro, vai medir forças com o promissor Carlos Ulberg.

O combate, inclusive, deve colocar o vencedor próximo de disputar o cinturão dos meio-pesados. O polonês, de 41 anos, é o quarto colocado no ranking da divisão e busca recuperação. Em sua última luta, realizada em 2023, Blachowicz perdeu para 'Poatan' por decisão dividida e, até hoje, não engoliu o resultado. Tanto que o veterano prometeu dar o troco no algoz em uma possível revanche. Já o neozelandês, de 34 anos, vive grande fase na carreira. Ulberg possui sete vitórias seguidas e se encontra no sétimo posto da tabela de classificação da categoria.

Registro de Blachowicz e Ulberg no MMA

Jan Blachowicz, de 41 anos, é um veterano do MMA e ex-campeão de organizações como o UFC e KSW. No esporte desde 2007, o polonês construiu um cartel composto por 29 vitórias, dez derrotas e um empate. Atualmente, o europeu se encontra na quarta posição no ranking dos meio-pesados da companhia. Seus triunfos de maior destaque foram diante de Aleksandar Rakic, Corey Anderson, Dominick Reyes, Israel Adesanya, Jared Cannonier, Luke Rockhold, Nikita Krylov e Ronaldo 'Jacaré'.