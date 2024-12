Liverpool tem João Pedro na mira para a próxima temporada

Neste momento, as primeiras conversas entre as partes envolvidas são meramente exploratórias. No entanto, o Liverpool deve acelerar as tratativas, uma vez que o Manchester United também tem interesse na contratação do jovem artilheiro.

Aos 23 anos, o camisa 9 do Brighton é alvo antigo dos Reds Devils, inicialmente por meio do ex-treinador neerlandês Erik ten Hag e do ex-diretor inglês Dan Ashworth. A ver se o novo técnico, o português Ruben Amorim, vai dar sequência no processo.

Os dois poderosos da Inglaterra avaliam positivamente João Pedro, muito também por conta do impacto que o jogador costuma ter contra rivais de peso, como aconteceu no mês passado, quando marcou um dos dois gols na vitória por 2 a 1 em cima do Manchester City.

Vinculado ao Brighton até junho de 2028 e tendo custado cerca de 35 milhões de euros em 2023, João Pedro não esteve na última lista de convocados da seleção brasileira, mas continua nos planos de Dorival Junior.