Estêvão e Veiga ficam atrás de dupla do Corinthians em pódio de participação em gols

Estevão e Raphael Veiga comandaram o ataque do Palmeiras no Brasileirão, sendo os alviverdes com mais participações em gols. No ranking geral da competição, porém, eles ficaram atrás da dupla Yuri Alberto e Rodrigo Garro, do Corinthians.

A dupla palmeirense participou de 36 gols, quatro a menos do que Garro e Yuri Alberto. Estêvão marcou 13 tentos e deu nove assistências, enquanto Veiga 23 balançou as redes 11 vezes e deu três passes para gol.

O atacante de 17 anos foi o vice-artilheiro do Brasileirão (e maior goleador do Palmeiras na competição), enquanto Yuri Alberto e Alerrandro dividiram a artilharia, com 15 gols cada. Raphael Veiga ficou na quarta posição, ao lado de Pedro e Luciano, com onze. Garro foi o quinto, com dez gols.