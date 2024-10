Thiago Heleno vê "momento muito complicado" do Athletico-PR após derrota para o Corinthians

Na noite desta quinta-feira, o Athletico-PR foi goleado por 5 a 2 pelo Corinthians, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Heleno, ídolo e capitão do Furacão, lamentou a derrota e analisou o momento vivido pela equipe do Paraná.

"Momento muito complicado, segundo tempo muito abaixo da nossa equipe, voltamos com um 2 a 2. Teve a qualidade do jogador deles (Memphis) em uma falta, que fez diferença e nos prejudicou bastante, estávamos bem no jogo. Voltamos abaixo", começou o jogador do Athletico-PR.

Com a vitória, o Corinthians subiu para a 16ª posição do Brasileiro, com 32 pontos conquistados. Já o Athletico-PR caiu para a 17ª colocação, com 31 unidades e dois jogos a menos.