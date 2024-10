Dudu revê Juventude quatro meses após volta de lesão e mira primeiro gol pós-retorno

O atacante Dudu viverá um momento especial neste domingo. O jogador do Palmeiras irá rever o Juventude cerca de quatro meses após o jogo que marcou sua volta aos gramados após uma grave lesão no joelho direito.

O camisa 7 se contundiu em agosto do ano passado e voltou a entrar em campo apenas em junho deste ano, em duelo contra o Juventude. O jogador foi acionado no segundo tempo daquela partida, na qual o Palmeiras ganhou por 3 a 1, no Allianz Parque, e permaneceu no gramado durante 12 minutos.

Quatro meses depois do retorno, Dudu ainda não conseguiu se firmar no time de Abel Ferreira. Ele chegou até a ficar fora do banco por um mês para passar por um recondicionamento físico, mas ainda não recuperou por completo seu espaço.