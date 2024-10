Gilberto valoriza período de treinos e acredita em bom jogo do Bahia contra o Cruzeiro

Após mais de uma semana de treinos no CT Evaristo de Macedo, o Bahia se prepara para enfrentar o Cruzeiro na sexta-feira, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Gilberto concedeu entrevista coletiva nesta terça e ressaltou a importância do período de treinamentos para o Esquadrão de Aço.

"Intervalo muito importante, quanto mais temos tempo para trabalhar, melhor ficamos como grupo. Estamos focados, treinando bastante, temos tudo para fazer um bom resultado (contra o Cruzeiro). A gente sabe que eles são um time forte, que vai vir buscando a vitória, mas sabemos da nossa qualidade. O adversário é forte, mas a gente também é. Jogaremos de igual para igual buscando o resultado", pontuou Gilberto.