Perto do primeiro Fla-Flu como técnico, Filipe Luís tem boas lembranças contra o rival

Outro momento decisivo que Filipe Luís viveu contra o Fluminense foi o duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2023. O Flamengo levou a melhor e se classificou. O ex-lateral, contudo, não foi utilizado.

Neste começo de trajetória à frente do Flamengo, Filipe Luís já viveu o clima de mata-mata (estreou contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil) e do Brasileirão (venceu o Bahia fora de casa). Agora, vai ter o primeiro Fla-Flu, com a missão de manter o Rubro-Negro sonhando com o título brasileiro.

Com 51 pontos em 28 jogos, o Flamengo está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, a nove pontos do líder Botafogo, que tem um jogo a mais.