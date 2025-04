Exame aponta edema e Alex Sandro desfalca o Flamengo contra o Vasco

Após ser substituído com dores na coxa esquerda na goleada do Flamengo por 6 a 0 sobre o Juventude, o lateral esquerdo Alex Sandro passou por exames que constaram um edema no músculo posterior.

O que aconteceu

A lesão não é grave, mas o jogador não enfrentará o Vasco no clássico deste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A ideia é preservar o atleta visando o decisivo jogo de terça, contra a LDU, em Quito (EQU), pela Copa Libertadores.

Alex Sandro deixou o campo muito irritado após o incômodo na coxa. Ele foi substituído por Ayrton Lucas.