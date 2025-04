Bruno Henrique divulgou bet em ano de caso suspeito: 'Fazer muito green'

A investigação envolve uma série de mensagens extraídas do celular do irmão do jogador. A PF havia reunido quase 4.000 conversas no WhatsApp do aparelho do flamenguista, mas muitas delas estavam vazias — o que sinaliza que parte do acervo foi deletada.

Uma conversa entre Wander e Bruno Henrique, ocorrida no dia 29 de agosto de 2023, evidencia as suspeitas. Na ocasião, os dois falam sobre cartões amarelos, e o atleta cita o embate contra o Santos — que foi reprogramado de 29 de outubro para 1° de novembro.

Wander: O tio você está com 2 cartão no brasileiro?

Bruno Henrique: Sim

Wander: Quando [o] pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk

Bruno Henrique: Contra o Santos

Wander: Daqui quantas semanas?

Bruno Henrique: Olha aí no Google

Wander: 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão kkkkkk

Bruno Henrique: Não vou reclamar. Só se eu entrar forte em alguém

Wander: Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso.

Conversas entre Bruno Henrique e irmão sobre cartão em jogo entre Flamengo e Santos Imagem: Reprodução

O que diz o Flamengo?

O Flamengo se manifestou oficialmente na noite de terça sobre o caso de seu atleta. O Rubro-Negro afirmou que ainda não foi comunicado pelas autoridades sobre o caso. O clube ressalta que tem "compromisso com as regras do fair play desportivo", mas defende o "princípio constitucional da presunção de inocência":