Escutas telefônicas são encontradas no vestiário do Manchester United, diz jornal

O Campeonato Inglês passa por uma nova polêmica. Segundo o jornal The Sun, algumas escutas teriam sido encontradas no vestiário do Manchester United, dentro do Villa Park, casa do Aston Villa, que recebeu os Red Devils no último domingo (06), em um jogo que terminou empatado em 0 a 0.

De acordo com o veículo inglês, uma pessoa anônima teria confirmado que colocou os dispositivos de escuta no vestiário do United dois antes do jogo, com o intuito de ouvir as conversas do técnico Erik Ten Hag com o elenco da equipe de Manchester.

Uma outra fonte anônima teria dito ao The Sun que o episódio com o Manchester United é uma grande violação de segurança na Premier League.