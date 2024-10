Conmebol multa Boca Juniors em mais de R$ 1 milhão por jogos contra Cruzeiro

A Conmebol aplicou, nesta quinta-feira, diversas multas ao Boca Juniors relacionadas ao confronto de oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Cruzeiro. A mais grave das punições é devido ao caso de racismo ocorrido no jogo da ida, em La Bombonera, quando um torcedor do Boca fez gestos imitando um macaco em direção à torcida visitante.

No total, as punições somam 193 mil dólares (aproximadamente 1,1 milhão de reais). O Cruzeiro acabou eliminando o Boca na disputa. Após perder a ida por 1 a 0 em Buenos Aires, o time mineiro venceu por 2 a 1 no Mineirão e se classificou nos pênaltis.

O Cabuloso eliminou o Libertad nas quartas de final e enfrentará o Lanús em disputa por uma vaga na final da Sul-Americana. O primeiro jogo será dia 23, em Belo Horizonte, com a volta marcada para o dia 30.