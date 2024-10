Scaloni se mostra preocupado com dificuldades para viajar à Venezuela devido ao furacão Milton

"É uma data muito difícil para nós na convocação. Tivemos muitos imprevistos. Trazer jogadores da Europa está muito difícil agora, então temos que aproveitar os jogadores do futebol argentino", disse o treinador, que chamou Facundo Buonanotte (do inglês Leicester) no último minuto e o jovem Julio Soler (do argentino Lanús) como substitutos.

Messi confirmado, Mac Allister é dúvida

Outro possível desfalque seria o de Alexis Mac Allister, e Scaloni disse que "ele está treinando de forma diferenciada. É difícil ele chegar ao primeiro jogo. Esperamos não perder mais jogadores", por isso o meio-campista do Liverpool está praticamente descartado para o primeiro duelo.

Esta série contará com o regresso de Lionel Messi, ausente na última Data Fifa devido a uma lesão, e sobre a situação do astro o treinador explicou que "ele está bem, disputou vários jogos antes de vir e era disso que ele precisava, de somar minutos. Antes da outra convocação já havíamos conversado e a decisão era de não vir porque ele precisava jogar".

Por fim, Scaloni falou sobre a suspensão que Dibu Martínez recebeu da Fifa, e nesse sentido comentou que "se expressou de uma forma muito respeitosa e correta. São coisas que não podem acontecer novamente, até porque a equipe não pode se dar ao luxo de não ter Dibu ou Cuti (Cristian Romero, também suspenso) São jogadores importantes".

"No meu caso não concordo com a sanção, porque acontecem coisas muito piores e não sancionam. Como treinador não gosto de perder jogadores. Temos que ressaltar que, quando um jogador é sancionado, advertido ou expulso, tem que valer a pena e ser algo do jogo", finalizou.