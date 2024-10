Estádio do Atlético de Madrid troca de patrocinador e muda de nome, diz jornal

O Cívitas Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, terá um novo nome. O clube madrilenho trocou o patrocinador de sua casa e a Cívitas, antigo dona dos "naming rights" do local, dará lugar à Riyadh Air, companhia aérea saudita, segundo o jornal espanhol Expansión.

De acordo com o veículo, o Atlético de Madrid assinou até 2033 com a empresa de aviação, que agora terá seu espaço no nome do estádio, o Riyadh Air Metropolitano. Além disso, no contrato entre as partes, estaria incluso a criação do Riyadh Air Club, na hotelaria do estádio.