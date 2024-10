Andreas Pereira marca, mas City vira sobre Fulham e segue na caça ao líder Liverpool no Inglês

Na manhã deste sábado, pela sétima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City recebeu o Fulham no Etihad Stadium e venceu por 3 a 2. Mateo Kova?i? (2) e Doku marcaram para os mandantes, enquanto Andreas Pereira e Rodrigo Muniz diminuíram.

Com o resultado positivo, o City manteve a invencibilidade na competição (cinco triunfos e dois empates) e chegou a 17 pontos. Assim, seguiu na caça ao líder Liverpool. O adversário venceu o Crystal Palace e seguiu na ponta, com 18 somados. Do outro lado, o Fulham ficou estacionado em sexto, com os mesmos 11 conquistados. Vale lembrar que a equipe ainda pode perder posições ao longo da rodada.

O Manchester City retorna aos gramados no próximo dia 20 (domingo), diante do Wolverhampton, no Molineux Stadium, pela oitava rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 10h (de Brasília). Já o Fulham encara o Aston Villa na sexta-feira (19), pela mesma rodada da competição. Desta vez a partida acontece às 11h, no Craven Cottage.