Guilherme Arana fica fora de treino, mas não deve ser problema para o Atlético-MG

Após a vitória sobre o Vasco por 2 a 1 pela Copa do Brasil na última quarta-feira, o elenco do Atlético-MG se reapresentou na Cidade do Galo nesta manhã de quinta-feira. O lateral Guilherme Arana, que saiu com dores durante a partida contra o cariocas, ficou na fisioterapia e não treinou com o restante do grupo.

A situação de Arana, no entanto, não é muito preocupante. Após a partida contra o Cruzmaltino, o jogador disse que "não é nada grave". Em nota, o Atlético-MG informou que o lateral tem uma "fadiga muscular".

A boa notícia para o treinador Gabriel Milito é que o lateral-direito Renzo Saravia, que se recupera de uma lesão na coxa direita, começou o processo de transição e participou de parte da atividade com os demais companheiros. O atacante Alisson, que também está em transição, fez um trabalho à parte com a preparação física.