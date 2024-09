Cruzeiro x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao confronto pelo Brasileirão

O Cruzmaltino, por sua vez, vem de um empate com o Flamengo e derrota para o Palmeiras. O revés no Allianz Parque encerrou uma sequência invicta de seis partidas da equipe de São Januário.

"A gente vinha de seis jogos de invencibilidade e é importante pontuar o tempo todo. Só que a gente sabe que neste nível de campeonato em algum momento vamos ter as derrotas. É muito difícil ter essa sequência sempre, mas temos que dar a resposta no próximo jogo," afirmou o técnico Rafael Paiva em coletiva.

Com 27 partidas disputadas, o Cruzeiro aparece na sétima posição, com 42 pontos. Já o Vasco é o décimo com 35 pontos, mas tem um jogo a menos que a Raposa.

Para buscar os três pontos em BH, o treinador vascaíno tem algumas dúvidas para montar sua equipe, em dois setores. Na zaga, Maicon e João Victor disputam uma posição ao lado de Léo. Já no meio, Hugo Moura está garantido como primeiro volante, enquanto Sforza e Matheus Carvalho brigam pela outra vaga. Além disso, Dimitri Payet e Philippe Coutinho ainda não sabem quem será o titular e quem ficará como opção no banco de reservas.

Do lado do Cruzeiro, o técnico Fernando Diniz, que estreou no comando da equipe na última quinta-feira, afirmou que é hora de virar a chave e focar no Brasileiro, já que as semifinais contra o Lanús-ARG só terão início no dia 23 de outubro. Com todos os titulares à disposição, o treinador deve mandar sua força máxima para encarar o Vascão.

No primeiro turno, em São Januário, as duas equipes empataram sem gols no dia 16 de junho.