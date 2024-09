Jorge Jesus revela que Neymar pode voltar a jogar somente em 2025

O técnico Jorge Jesus, do Al-Hilal, revelou nesta terça-feira em coletiva de imprensa que Neymar Júnior ainda não está apto para voltar a atuar pelo clube saudita e talvez retorne aos gramados somente em 2025. O brasileiro se recupera de uma grave lesão no joelho, que sofreu há quase um ano no jogo entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

No duelo pela Seleção, Neymar rompeu o menisco e o ligamento cruzado anterior e teve que passar por uma cirurgia na região. Após quase um ano e meio de sua chegada ao Al-Hilal, Neymar só realizou cinco partidas pelo clube.

O camisa 10 voltou a treinar em julho deste ano. Porém, falhou nos últimos testes físicos, segundo a imprensa saudita, e Jorge Jesus afirmou que ele não tem uma data certa de retorno.