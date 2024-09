Ex-Corinthians, Rodrigo Varanda se aposenta aos 21 anos: 'Cuidar da saúde'

Rodrigo Varanda tinha contrato com o Coelho até o final de 2026, após o clube adquirir seus direitos em negociação com o Corinthians. Depois, foi emprestado ao Santa Clara, do futebol de Portugal. Porém, a última partida do jogador aconteceu em março, ainda pelo time de Minas Gerais, na ida da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG.

Além de Corinthians e América-MG, Rodrigo Varanda acumulou, em sua carreira, passagens por equipes como Chapecoense, Santa Clara (POR) e Akritas Chlorakas (Chipre).

O América-MG anunciou a rescisão e desejou "sucesso ao jogador na sequência da carreira."