Contra o Vasco, Palmeiras quer melhorar desempenho sem Estêvão no Brasileirão

Na tarde deste domingo, o Palmeiras enfrenta o Vasco, pela 27ª rodada do Brasileirão, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). A equipe não contará com Estêvão, desfalque por uma lesão muscular na coxa esquerda.

Mesmo aos 17 anos, a joia é a principal peça do Verdão no torneio, com nove gols e sete assistências, em 22 jogos (18 como titular). O desafio do técnico Abel Ferreira, portanto, é superar a ausência do jovem.

Nos quatro jogos sem Estêvão, o aproveitamento do Palmeiras foi de 41,67%, com uma vitória (Cruzeiro), dois empates (Internacional e Flamengo) e uma derrota (Fluminense). Contabilizando apenas os jogos com o ponta, o Alviverde conquistou 68,16% dos pontos.