RB Bragantino anuncia a contratação do atacante português Ivan Cavaleiro, ex-Benfica

"Para ser sincero, tenho um sentimento muito grande (de atuar no Brasil). Acompanho o futebol brasileiro há mais de 10 anos, o meu pai sempre desejou a minha vinda para o Brasil e, graças a Deus, o Red Bull Bragantino me abriu as portas e espero ficar aqui por muito tempo", disse o jogador que tem dupla nacionalidade (portuguesa e angolana) vestirá a camisa 9.

Ivan Cavaleiro comentou as suas primeiras impressões nas instalações do RB Bragantino e falou sobre Pedro Caixinha, treinador português.

"Essa é a estrutura exata para mim. Na Europa, considerando os clubes que passei, este aqui é o melhor centro de treinamentos que eu já estive. Tem todas as condições do mundo para estarmos preparados para grandes jogos", declarou o novo reforço do Massa Bruta.