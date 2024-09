Flamengo confirma lesão no joelho, e Luiz Araújo precisará passar por artroscopia

Segundo o ge, o tempo de recuperação do atleta fica entre um e dois meses. Deste modo, Luiz Araújo é desfalque confirmado para as partidas de ida e volta das quartas de final da Libertadores, contra o Peñarol, e dos dois jogos da semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians.

Agora, além de Luiz Araújo, o departamento médico do Flamengo tem Cebolinha, Michael, Pedro, De la Cruz e Viña.

O time carioca retorna aos gramados nesta quinta-feira, contra o Peñarol, pelo jogo de ida das quartas da Libertadores. A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã.