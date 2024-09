Fábio Carille espera mais intensidade de dupla de reforços do Santos; entenda

O técnico Fábio Carille revelou logo após a vitória do Santos por 2 a 1 contra o América-MG que espera mais intensidade da dupla Billy Arce e Yusupha Njie, jogadores que chegaram ao clube recentemente. Ambos não foram relacionados para o jogo do último domingo por opção da comissão técnica.

Em relação ao meia-atacante equatoriano, o treinador destacou sua qualidade técnica, mas cobrou maior intensidade com e sem bola. Arce teve minutos na derrota do Santos para o Avaí por 1 a 0 e no empate por 2 a 2 com a Ponte Preta, em ambos os casos saindo do banco de reservas.

Já Njie vem de férias e estava no futebol do Catar, onde naturalmente o ritmo é menor comparado às ligas brasileiras. O atleta já treina com o grupo, mas aguarda para ser relacionado pela primeira vez.