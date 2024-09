Brasil tem grande crescimento em uso de casas de apostas e ultrapassa Inglaterra

O Brasil teve um grande crescimento no último ano no uso de casas de apostas e ultrapassou a Inglaterra, de acordo com análise da Sports Value. Segundo dados da GWI, em 2024, 22% dos brasileiros são usuários de bets. Enquanto 19% dos ingleses apostaram neste ano.

O número aumentou consideravelmente em relação a 2023. Conforme estudo do Datafolha, no ano passado, 15% dos brasileiros apostaram online.

No momento, o Brasil é o quinto país do mundo no uso das casas de apostas. Aparecem à frente a Nova Zelândia (4º), Grécia (3º), Noruega (2º) e África do Sul (1º).