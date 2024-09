Internacional x Fortaleza: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Em partida adiada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional encara o Fortaleza. O confronto será nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, com transmissão do Premiere.

O Internacional, mandante do confronto, vem de vitória diante do Cruzeiro, por 3 a 1. A equipe busca ampliar a sequência de três jogos de invencibilidade na competição para manter a boa fase e continuar na parte de cima da tabela. Com 32 pontos, os gaúchos podem dormir na oitava posição em caso de triunfo diante da torcida.