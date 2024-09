São Paulo: Jamal Lewis enfrentou Lucas Moura três vezes e nunca perdeu

Reforço do São Paulo, Jamal Lewis pode não ser um profundo conhecedor do futebol brasileiro, mas há um jogador do elenco são-paulino que ele sabe bem quem é: Lucas Moura. Os dois atletas se acostumaram a se enfrentar na Inglaterra e a travar duelos bastante disputados - jamais perderam um para o outro.

Ao todo foram três confrontos entre Jamal Lewis e Lucas Moura. O britânico defendeu as cores do Norwich e, posteriormente, do Newcastle. Já o brasileiro disputou cinco temporadas e meia vestindo a camisa do Tottenham.

Apesar de ter iniciado sua carreira em um clube de pequena expressão na Inglaterra, Jamal Lewis não sabe o que é perder para Lucas Moura. A primeira vez que o britânico o enfrentou foi em uma partida épica contra o Tottenham, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, na temporada 2019/20. Na ocasião, empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e vitória do modesto time verde e amarelo nos pênaltis, por 3 a 2, no Carrow Road.